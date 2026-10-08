जानिए 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में स्वरा भास्कर ने प्रियंका चाहर चौधरी को क्यों कहा 'चोर'?

तनाव तब और बढ़ गया जब स्वरा ने 32 लाख रुपये के आरोप को दोहराते हुए कहा, "हमारा 32 लाख ले गई, मेरी 7 लाख ले गई तुम, तुम पर क्या इल्जाम है? तो तुम्हें उस पैसे को लेने का क्या हक है?"

जवाब में प्रियंका ने भी स्वरा को ताना मारना शुरू कर दिया और उन्हें तानाशाह कह डाला। इसके जवाब में स्वरा ने भी उन्हें चोर कहना शुरू कर दिया।

स्वरा ने एक और टिप्पणी करते हुए कहा, "मैंने तुम्हारे लिए नोट लिखा था, चाहे कितने भी ग्लैमरस कपड़े और इंपोर्टेड मेकअप हों, ये तुम्हारे चरित्र की बदसूरती को नहीं छिपा सकते।"

दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की मेजबानी वाले इस सेलिब्रिटी रियलिटी शो में गठबंधनों और दुश्मनी का ऐसा तीखा माहौल देखने को मिलता है।