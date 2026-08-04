सलमान खान की फीस वाले दावे पर निर्माताओं ने चुप्पी तोड़ी

'SVC 63': सलमान खान की फीस कम करने वाला दावा झूठा? निर्माताओं ने बताया सच

लेखन ज्योति सिंह 04:05 pm Aug 04, 202604:05 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्मों में मोटी फीस लेने के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अभिनेता ने आगामी फिल्म 'SVC 63' के लिए अपनी फीस में भारी-भरकम कटौती की है। कहा गया कि उन्होंने निर्माताओं से सिर्फ 70 करोड़ रुपये वसूले हैं। इन दावों की बढ़ती चर्चा पर आखिरकार निर्माताओं ने चुप्पी तोड़ी और इनका खंडन करते हुए उन्हें "पूरी तरह से अटकलबाजी और तथ्यात्मक रूप से गलत" बताया है।