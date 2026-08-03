सलमान खान 'SVC 63' की शूटिंग में हैं व्यस्त

फिल्म 'SVC 63' के लिए सलमान खान ने कम किया 16 किलो वजन, खुद किया खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 02:58 pm Aug 03, 202602:58 pm

क्या है खबर?

सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने लुक को लेकर भी खूब चर्चा बटोरते हैं। एक समय था जब उन्हें उनके बढ़े वजन के लिए काफी ट्रोल किया गया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह जिम में पसीना बहाते अपनी तस्वीरें साझा कर रहे हैं। उनके नए ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा थी कि अभिनेता ने अपनी आगामी फिल्म 'SVC 63' के लिए वजन घटाया है। अब खुद सलमान ने अपना वजन कम करने की बात स्वीकार कर ली है।