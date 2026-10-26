ऋतिक रोशन पर बोलीं एक्स पत्नी सुजैन खान

ऋतिक रोशन के नए रिश्ते पर बोलीं सुजैन खान, बांधे अपने साथी की तारीफों के पुल

लेखन सयाली 06:07 pm Oct 26, 202606:07 pm

क्या है खबर?

ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान ने सालों बाद उनके बारे में बात की। एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि ऋतिक से तलाक के बाद अर्सलान किस तरह उनके जीवन में प्यार और साथ लेकर आए। उन्होंने ऋतिक और सबा आजाद के रिश्ते पर भी अपनी राय साझा की। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सुजैन बोलीं, "मैं किस्मत वाली हूं कि मेरी अर्सलान से मुलाकात हुई। वह बेहतरीन इंसान हैं और मेरे दिल को पूरा करते हैं।"