सुजैन खान के सिर से उठा मां का साया, 81 साल में इस वजह से निधन

लेखन ज्योति सिंह 03:04 pm Nov 07, 202503:04 pm

क्या है खबर?

ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान के सिर से मां का साया उठ गया है। 81 साल की उम्र में जरीन खान ने आखिरी सांस ली है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जरीन सिनेमा के दिग्गज अभिनेता संजय खान की पत्नी थीं। सुजैन के अलावा, वह अभिनेता जायद खान की मां थीं। परिवार के करीबी सूत्र ने बताया कि वह बीमारी थीं, और कथित दिल का दौरा पड़ने से चल बसीं। फिल्मी सितारों उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।