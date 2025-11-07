सुजैन खान के सिर से उठा मां का साया, 81 साल में इस वजह से निधन
क्या है खबर?
ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान के सिर से मां का साया उठ गया है। 81 साल की उम्र में जरीन खान ने आखिरी सांस ली है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जरीन सिनेमा के दिग्गज अभिनेता संजय खान की पत्नी थीं। सुजैन के अलावा, वह अभिनेता जायद खान की मां थीं। परिवार के करीबी सूत्र ने बताया कि वह बीमारी थीं, और कथित दिल का दौरा पड़ने से चल बसीं। फिल्मी सितारों उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
पहचान
सिनेमा में अभिनय से बनाई थी पहचान
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, खान परिवार ने लोगों से निजता की मांग की है। हालांकि परिवार का आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है। पति संजय और बेटे जायद की तरह जरीन ने भी सिनेमा की दुनिया में अभिनय से पहचान बनाई थी। दरअसल शादी से पहले उन्हें 1960 और 70 के दशक में, फिल्म 'एक फूल दो माली' और 'तेरे घर के सामने' जैसी कुछ फिल्मों में देखा गया था। शादी के बाद वह इंटीरियर डिजाइनर बन गईं।
श्रद्धांजलि
फिल्मी सितारों ने दी श्रद्धांजलि
जरीन के निधन की खबर पर फिल्मी सितारे भी शोक व्यक्त कर रहे हैं। शबाना आजमी, जया बच्चन, रकुल प्रीत सिंह समेत कई लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी है। बताया जाता है कि उनका अंतिम संस्कार 7 नवंबर को जुहू श्मशान घाट पर किया जाएगा। 10 नवंबर को परिवार मुंबई के जेडब्ल्यू मैरियट में एक प्रार्थना सभा आयोजित करेगा। बता दें कि जरीन ने इसी जुलाई महीने में परिवार के साथ अपना 81वां जन्मदिन मनाया था।