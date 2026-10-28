नहीं रहीं मशहूर एमी विजेता सुसान सेंट जेम्स, 80 की उम्र में कैंसर से हारीं जंग

हॉलीवुड में सिर्फ 20 साल की उम्र में कदम रखने वाली सेंट सुसान ने जल्दी ही अपना नाम बना लिया। उन्होंने 'द नेम ऑफ द गेम' के लिए एमी अवॉर्ड जीता था।

इसके अलावा, 'मैकगिलन एंड वाइफ' में रॉक हडसन के साथ काम करते हुए उन्हें कई और नॉमिनेशन भी मिले।

अपने शानदार करियर के साथ-साथ उन्हें उनके पति डिक एबरसोल, उनके 4 बच्चों और कई दोस्तों ने हमेशा बहुत प्यार दिया।

वह हमेशा लोगों को खास महसूस कराती थीं। उनकी गर्मजोशी और मिलनसार स्वभाव ने पर्दे पर और असल जिंदगी में भी एक गहरी छाप छोड़ी।