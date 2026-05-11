फिल्म 'कुरुप्पु' में सेंसर बोर्ड ने किया बदलाव, 14 मई को होगी रिलीज

'कुरुप्पु' के ट्रेलर में तृषा कृष्णन की झलक, चिन्मयी की वापसी

'कुरुप्पु' का नया ट्रेलर सामने आया है, जिसमें सूर्या का दमदार अभिनय देखने को मिल रहा है। ट्रेलर में तृषा कृष्णन भी दिखाई दे रही हैं। चिन्मयी एक बार फिर उनकी आवाज बन रही हैं। फिल्म को यूनाइटेड किंगडम (UK) में बिना किसी कट के '15' रेटिंग दी गई है। भारत और विदेश, दोनों जगह शुरुआती टिकटों की बिक्री अभी से ही जोरदार चल रही है। फिल्म के UK डिस्ट्रीब्यूटर इसे 'मैसिव फेस्टिवल ब्लास्ट' बता रहे हैं, जिसने रिलीज से पहले ही दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया है।