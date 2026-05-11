फिल्म 'कुरुप्पु' में सेंसर बोर्ड ने किया बदलाव, 14 मई को होगी रिलीज
अभिनेता सूर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कुरुप्पु' का इंतजार अब खत्म होने वाला है। यह फिल्म 14 मई को दुनियाभर में रिलीज होगी। RJ बालाजी के निर्देशन में बनी यह फिल्म कोर्टरूम ड्रामा और ग्रामीण लोक कथाओं का एक अनोखा संगम है। इसमें सूर्या एक ऐसे वकील का किरदार निभा रहे हैं जो न्याय के लिए लड़ता है। फिल्म अब दोबारा सेंसर बोर्ड से गुजरी है, ताकि इसका भावनात्मक असर और गहरा हो सके। इसी के साथ इसमें दो मिनट का नया फुटेज भी जोड़ दिया गया है।
'कुरुप्पु' के ट्रेलर में तृषा कृष्णन की झलक, चिन्मयी की वापसी
'कुरुप्पु' का नया ट्रेलर सामने आया है, जिसमें सूर्या का दमदार अभिनय देखने को मिल रहा है। ट्रेलर में तृषा कृष्णन भी दिखाई दे रही हैं। चिन्मयी एक बार फिर उनकी आवाज बन रही हैं। फिल्म को यूनाइटेड किंगडम (UK) में बिना किसी कट के '15' रेटिंग दी गई है। भारत और विदेश, दोनों जगह शुरुआती टिकटों की बिक्री अभी से ही जोरदार चल रही है। फिल्म के UK डिस्ट्रीब्यूटर इसे 'मैसिव फेस्टिवल ब्लास्ट' बता रहे हैं, जिसने रिलीज से पहले ही दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया है।