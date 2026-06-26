'करुप्पु' का तूफान, सूर्या ने 191 करोड़ बटोरकर बॉक्स ऑफिस पर की धांसू वापसी मनोरंजन Jun 26, 2026

आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी सूर्या की एक्शन से भरपूर फिल्म 'करुप्पु' ने तमिलनाडु के सिनेमाघरों में अपना प्रदर्शन खत्म कर लिया है और कुल 191 करोड़ रुपये का जबरदस्त कमाई की है।

15 मई को रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर हफ्ते लगातार मजबूत बनी रही। सिर्फ 3 दिनों में ही इसने 60 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था और दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचती रही।

12 जून को OTT प्लेटफॉर्म पर आने के बाद भी, सिनेमाघरों में इसे देखने वालों की भीड़ कम नहीं हुई। भले ही फिल्म 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा नहीं छू पाई, फिर भी यह इस साल की सबसे बड़ी तमिल हिट फिल्मों में से एक बनी हुई है।