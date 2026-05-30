सूर्या की 'करप्पु' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 300 करोड़ क्लब में हुई शामिल

जिस सीन को फिल्म से हटाने वाले थे सूर्या, वही बना सबसे यादगार हिस्सा

इस फिल्म की तारीफ सिलंबरासन टीआर जैसे कई बड़े सितारों और जाने-माने निर्देशकों ने भी की है। फिल्म में एक बेहद यादगार पल था, जिसे पहले लगभग हटा ही दिया गया था। ये पल आरजे बालाजी की पिछली फिल्म 'मूकुथी अम्मन' का एक डायलॉग था। शुरुआत में सूर्या को इसे रखने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी, लेकिन बाद में वो तैयार हो गए। यही पल बाद में फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा बनकर उभरा।