'सूर्या' विवाद पर भड़के डॉक्टर

सनी की 'सूर्या' पर बवाल, डॉक्टर बोले- होटल में बिल भरते हो, इलाज मुफ्त ढूंढते हो?

लेखन नेहा शर्मा 05:38 pm Oct 25, 202605:38 pm

क्या है खबर?

सनी देओल की आगामी फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' के टीजर पर बवाल बढ़ गया है। टीजर में डॉक्टरों की छवि और स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ दिखाई हिंसा पर IMA ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर फिल्म की समीक्षा और कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच लीलावती अस्पताल के डॉ. जलील पारकर ने कहा कि डॉक्टर भी इंसान हैं, वे सालों की मेहनत से जानें बचाते हैं और उनके प्रति सम्मान व समझ जरूरी है।