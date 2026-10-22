विवाद के भंवर में फंसी सनी देओल की 'सूर्या'

सनी देओल की 'सूर्या' पर घमासान, फिल्म का टीजर देख भड़का IMA; केंद्र तक पहुंचा मामला

लेखन नेहा शर्मा 06:01 pm Oct 22, 202606:01 pm

क्या है खबर?

सनी देओल की फिल्म 'सूर्या- अंत से आरंभ तक' पर विवाद खड़ा हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर फिल्म की समीक्षा की मांग की है। IMA का आरोप है कि फिल्म में डॉक्टरों को गलत तरीके से दिखाया गया है और इससे स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा बढ़ सकती है।एसोसिएशन ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए सरकार से इस मामले में तुरंत कड़ा कदम उठाने की अपील की है।