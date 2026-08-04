सूर्या का 2026 होगा बेमिसाल, 3 फिल्में हुईं कंफर्म; 'जय भीम' के निर्देशक संग फिर मचाएंगे धमाल

सूर्या के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, उनका साल 2026 बहुत व्यस्त रहने वाला है। तमिल सुपरस्टार ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उनकी 3 फिल्में 2026 में रिलीज होंगी।

इनमें सबसे पहली फिल्म 'विशवानथन एंड संस' है, जो एक एक्शन-कॉमेडी है। इसमें सूर्या एक अनोखे पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं, जो एक नए मिशन पर है।

इस फिल्म में उनके साथ नजरिया नजीम फहाद और नजलैन भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। इस फिल्म की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है और यह 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।