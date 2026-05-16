सूर्या के आगे पानी भरते दिखे आयुष्मान खुराना और संजय दत्त, 'करुप्पु' ने लूटा बॉक्स ऑफिस

तुलना अपने ही प्रीक्वल से आधी भी नहीं रही 'पति पत्नी और वो दो' की कमाई आयुष्मान, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी अभिनीत 'पति पत्नी और वो दो' ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर खास शुरुआत नहीं की। सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 3.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। हालांकि, ये फिल्म बंपर ओपनिंग लेने में नाकाम रही और 2019 में आई अपने ही प्रीक्वल 'पति पत्नी और वो' (जिसने पहले दिन 9.10 करोड़ कमाए थे) के मुकाबले आधी कमाई भी नहीं कर सकी।

आखिरी सवाल 'आखिरी सवाल' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम संजय दत्त, अमित साध और नमाशी चक्रवर्ती की पॉलिटिकल-ड्रामा फिल्म 'आखिरी सवाल' भी 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की यात्रा पर आधारित इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले काफी विवाद और चर्चाएं थीं, लेकिन ये चर्चा कमाई में तब्दील नहीं हो सकी। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बेहद खराब प्रदर्शन किया और ओपनिंग डे पर महज 40 लाख रुपये जुटा पाई। फिल्म को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया बेहद ठंडी रही।

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करुप्पु 'करुप्पु' ने पहले दिन कूट डाले 14.40 करोड़ दूसरी ओर आर्थिक दिक्कतों और शोज रद्द होने जैसी कई शुरुआती मुश्किलों का सामना करने के बाद सूर्या और तृषा कृष्णन की एक्शन-ड्रामा फिल्म 'करुप्पु' एक दिन की देरी से 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। तमाम अड़चनों के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कदम रखते ही धमाल मचा दिया है। सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, इस फिल्म ने देशभर में पहले दिन 14.40 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है।

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