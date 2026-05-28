सूर्य की 'विश्वनाथ एंड संस' का पहला पोस्टर जारी, 14
मनोरंजन
सूर्य के फैंस के लिए खुशखबरी है। उनकी नई द्विभाषी फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी रिलीज स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के साथ हो रही है, जिससे फिल्म को छुट्टी का फायदा मिलेगा।
फिल्म का पहला पोस्टर भी सामने आया है, जिसमें सूर्य खास अंदाज में नजर आ रहे हैं। यह खबर ऐसे समय में आई है, जब उनकी पिछली फिल्म 'करप्पु' अभी भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है।
'विश्वनाथ एंड संस' का निर्देशन वेंकी अत्लूरी कर रहे हैं
वेंकी अत्लूरी के निर्देशन में बनी 'विश्वनाथ एंड संस' एक मनोरंजक पारिवारिक फिल्म बताई जा रही है। इसमें ममिता बैजू, राधिका सरथकुमार और रवीना टंडन अहम किरदारों में नजर आएंगी।
जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म का संगीत तैयार किया है, निमिश रवि सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और नवीन नूली एडिटिंग कर रहे हैं।