सूर्य की 'विश्वनाथ एंड संस' का पहला पोस्टर जारी , 14 मनोरंजन May 28, 2026

सूर्य के फैंस के लिए खुशखबरी है। उनकी नई द्विभाषी फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी रिलीज स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के साथ हो रही है, जिससे फिल्म को छुट्टी का फायदा मिलेगा।

फिल्म का पहला पोस्टर भी सामने आया है, जिसमें सूर्य खास अंदाज में नजर आ रहे हैं। यह खबर ऐसे समय में आई है, जब उनकी पिछली फिल्म 'करप्पु' अभी भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है।