'करुप्पू' की OTT रिलीज तारीख आ गई

सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' की OTT रिलीज का ऐलान, जानिए कब और कहां होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 01:13 pm Jun 08, 202601:13 pm

क्या है खबर?

साउथ अभिनेता सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पू' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह तमिल भाषा की फैंटेसी-एक्शन और कोर्टरूम ड्रामा है, जिसकी कमाई सिनेमाघरों में अभी भी जारी है। फिल्म अब तक 190 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार करते हुए खुद को ब्लाॅकबस्टर फिल्मों की सूची में शामिल कर चुकी है और अब डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है। निर्माताओं ने 'करुप्पू' की OTT रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।