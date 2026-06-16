सूर्या अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुटे

'करुप्पू' के बाद सूर्या की नजर 'जेलर 2' निर्देशक पर, 50वीं फिल्म के लिए आएंगे साथ?

लेखन ज्योति सिंह 10:39 am Jun 16, 202610:39 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार सूर्या इन दिनों अपनी फिल्म 'करुप्पू' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। सिनेमाघरों के बाद, फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आ चुकी है, जहां इसे लोगों से बेशुमार प्यार मिल रहा है। इस बीच, खबर है कि सूर्या अपनी आगामी फिल्मों की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसी चर्चा है कि अभिनेता अपनी 50वीं फिल्म के लिए निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार के साथ काम करना चाहते हैं। हालांकि, नेल्सन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'जेलर 2' में व्यस्त हैं।