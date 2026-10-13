स्काउट ओपी के दोस्त ने 'बिग बॉस 20' के निर्माताओं पर लगाया बड़ा आरोप, जानिए क्या कहा?
ई-स्पोर्ट्स स्ट्रीमर सूरज मजूमदार, जो 'बिग बॉस 20' के प्रतियोगी स्ककाउट ओपी के दोस्त हैं, उन्होंने शो के निर्माताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निर्माता जानबूझकर स्ककाउट की छवि खराब कर रहे हैं।
होस्ट सलमान खान ने 'वीकेंड का वार' में जो हालिया टिप्पणियां कीं, उसके बाद सूरज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि शो के निर्माता उनके दोस्त को नकारात्मक रोशनी में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
रोटी बांटने के मामले में सूरज ने किया स्ककाउट का बचाव
सूरज ने काजी तौकीर के साथ रोटी बांटने से जुड़े एक विवाद में स्ककाउट का बचाव किया। उन्होंने कहा कि स्ककाउट पर हो रही आलोचना गलत है।
सूरज ने बताया कि फुटेज में साफ दिखा था कि स्ककाउट ने काजी को 2 ज्यादा रोटी देने के बाद उसे ठीक से वापस रखा था।
इसके साथ ही, उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि काजी के कथित कड़वे बोल और फिजिकल एग्रेसन को उतनी अहमियत क्यों नहीं दी गई।
सूरज ने भाई-बहन के मुद्दे पर लव गिल का साथ देने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने यह भी कहा कि सलमान ने स्ककाउट के बैठने के तरीके पर जो टिप्पणी की थी, ऐसे छोटे-मोटे पलों को बेवजह ही इतना तूल दिया गया है।