CBFC से पास होने के बाद भी 'महाप्रभु जगन्नाथ' पर लगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम

ओडिशा के कुछ निवासियों ने एक याचिका दायर कर दावा किया था कि फिल्म में भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को गलत तरीके से पेश किया गया है।

इसी शिकायत के बाद फिल्म पर पूरे देश में रोक लगा दी गई, जबकि इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी थी और यह खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को काफी प्राथमिकता देते हुए 17 जुलाई को सुनवाई तय की है। कोर्ट का लक्ष्य है कि फिल्म के निर्धारित रिलीज से पहले ही इस पर कोई फैसला आ जाए, क्योंकि यह पूरे भारत के करीब 300 सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी।