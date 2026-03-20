सुजॉय घोष को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं हुआ कॉपीराइट उल्लंघन; ट्रायल की जरूरत नहीं

निर्देशक सुजॉय घोष को लंबे कानूनी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने फिल्म 'कहानी 2' की पटकथा को लेकर उन पर चल रहे कॉपीराइट उल्लंघन के आपराधिक मामले को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने माना कि इस मामले में कॉपीराइट की चोरी का कोई ठोस आधार नहीं और कानूनी ट्रायल की जरूरत नहीं है। इस फैसले के साथ ही सुजॉय के सिर से अब कानूनी तलवार हट गई है।

मामला कॉपीराइट मामले में मुकदमा रद्द सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लेखक और निर्देशक सुजॉय को एक बड़ी कानूनी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज कॉपीराइट उल्लंघन के आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। ये मामला उनकी चर्चित फिल्म 'कहानी 2: दुर्गा रानी सिंह' की पटकथा चोरी करने के आरोपों से जुड़ा था। जज ने सुजॉय की याचिका स्वीकार करते हुए झारखंड के हजारीबाग स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित सभी आपराधिक कार्यवाहियों को खारिज कर दिया।

Advertisement

शिकायत और आरोप सुजॉय ने ठुकराए आरोप शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी स्क्रिप्ट का उपयोग दिसंबर 2016 में आई फिल्म 'कहानी 2' बनाने के लिए किया गया था। आरोप था कि ये कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन का अपराध है। इसी आधार पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई गई थी। सुजॉय ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपना पक्ष मजबूती से रखा था।उनका दावा था कि उन्होंने 'कहानी 2' की स्क्रिप्ट लिखना नवंबर 2012 में ही शुरू कर दिया था।

Advertisement