संजय कपूर संपत्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ली चुटकी- इसके सामने महाभारत भी छोटी लगेगी

दिग्गज कारोबारी और करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर के परिवार में चल रहा संपत्ति का झगड़ा अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। 30,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम जायदाद को लेकर अपनों के बीच मचे इस घमासान को देखकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। मामले की गंभीरता और परिवार की आपसी कलह देखते हुए कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये विवाद इतना बड़ा और पेचीदा है कि इसके सामने 'महाभारत' भी छोटी लगने लगेगी।

टिप्पणी महाभारत से भी बड़ी जंग है ये- सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी जज जेबी पारदीवाला की पीठ ने की। अदालत संजय कपूर की 80 वर्षीय मां रानी कपूर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 'RK फैमिली ट्रस्ट' और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच विवाद में रानी ने कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर चल रहे इस मामले पर जज ने कहा कि ये टकराव इतना गंभीर है कि इसके सामने 'महाभारत' का युद्ध भी छोटा लगता है।

सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अब खुद करेगा 30,000 करोड़ के इस विवाद की पड़ताल जज ने कहा, "हम एक ऐसे अखाड़े में दाखिल हो चुके हैं, जिसके सामने महाभारत भी बहुत छोटी लगेगी। ये टिप्पणी तब आई, जब वकीलों ने 'फैमिली ट्रस्ट' के कामकाज और कंपनी बोर्ड की प्रस्तावित बैठक को लेकर नए आरोप लगाए। रानी कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि यह विवाद अब गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है और अदालत इसकी हर पहलू से जांच करेगी।

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मध्यस्थता विवाद सुलझाने के लिए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बने मध्यस्थ कपूर परिवार के इस महा-विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अब 14 मई की तारीख तय की है। अदालत ने ये सख्त टिप्पणी तब की है, जब महज कुछ दिन पहले ही (7 मई को) कोर्ट ने देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को इस जटिल विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया था। उन्हें संजय की मां रानी और उनकी तीसरी पत्नी (बहू) प्रिया सचदेव कपूर के बीच बढ़ती कड़वाहट को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई है।

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