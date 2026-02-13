विक्रम भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 30 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 30 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में घिरे मशहूर फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। राजस्थान पुलिस द्वारा की गई इस गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने न केवल भट्ट दंपति को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया, बल्कि पुलिसिया कार्रवाई के तौर-तरीकों पर भी तीखी टिप्पणी की।

सुनवाई वकीलों और जज के बीच सख्त तकरार विक्रम की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने नाराजगी जताते हुए कहा, "वो(पुलिस) निर्देशक, उनकी पत्नी और हर किसी को जेल में नहीं डाल सकते... आखिर ये सब क्या चल रहा है?" विपक्षी वकील ने मामले की गंभीरता बताते हुए कहा कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी है। इस पर सुनवाई कर रहे जज ने सख्त लहजे में कहा, "आप इन मामलों का इस्तेमाल पैसे की वसूली के लिए नहीं कर सकते।"

नोटिस गिरफ्तारी पर राजस्थान पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने मामले में नोटिस जारी कर आदेश दिया कि विक्रम और उनकी पत्नी को तुरंत बेल बॉन्ड भरने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने राजस्थान पुलिस से जवाब मांगा है कि उन्होंने किस आधार पर ये गिरफ्तारी की। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी। कोर्ट ने 'इंदिरा एंटरटेनमेंट LLP' के मालिक को भी इस मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है।

Advertisement