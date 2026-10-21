चेक बाउंस विवाद: आपसी बातचीत से सुलझेगा राजपाल यादव का मामला, कौन बना मध्यस्थ?

कोर्ट ने पार्टियों से कहा कि वह मध्यस्थ से संपर्क करके तारीख तय करें। पूर्व जज पार्टियों को खुद या ऑनलाइन पेश होने के लिए कहने के लिए आजाद होंगे।

ट्रायल कोर्ट को राजपाल का पासपोर्ट जारी करने के निर्देश भी दिए, जिससे वह अपना पेशेवर काम जारी रख सकें।

यह विवाद 2010 का है, जब राजपाल ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए 5 करोड़ का कर्ज लिया था। अब जाकर अभिनेता 2 करोड़ रुपये चुका पाए हैं।