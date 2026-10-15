राजपाल यादव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जाओ पैसे कमाओ और बकाया चुकाओ

राजपाल का ये चेक बाउंस विवाद साल 2010 का है, जब उन्होंने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।

फिल्म फ्लॉप होने पर भारी नुकसान हुआ और बाद में दिए गए 1.05 करोड़ के 7 चेक बाउंस हो गए। अब तक 2 करोड़ कोर्ट में जमा कराए जा चुके हैं, जिसके बाद मुख्य 5 करोड़ की राशि में से करीब 3 करोड़ का बकाया (ब्याज अलग) चुकता होना बाकी है।