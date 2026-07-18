सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का दमदार टीजर रिलीज, जानिए कब सिनेमाघरों में दिखेगा विभाजन का दर्द

सनी देओल एक बार फिर 'बंटवारा 1947' फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, जिसका पहला टीजर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस से ठीक 1 दिन पहले यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी। फिल्म में भारत के विभाजन के दर्द को दिखाने के लिए कई दमदार सीन फिल्माए गए हैं, जिसमें दीये की रोशनी में चमकती भगवान कृष्ण की मूर्ति भी शामिल है। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म को लेकर अभी से लोगों के बीच काफी चर्चा हो रही है।