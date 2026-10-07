सनी देओल फिर बनेंगे 'इक्का', सीक्वल से अक्षय खन्ना हुए बाहर

'इक्का 2' वहीं से आगे नहीं बढ़ेगी, जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। इसके बजाय, फिल्म की एक बिल्कुल नई कहानी होगी जो सनी के किरदार पर ही केंद्रित होगी।

इसकी पटकथा अभी लिखी जा रही है और अगले साल इसकी शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच, सनी 'रामायण' और 'एंटनी' जैसे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं।

वहीं, अक्षय भी 'धुरंधर' की कामयाबी के बाद 'महाकाली' में नए किरदार ढूंढने में लगे हैं।