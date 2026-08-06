'बंटवारा 1947' को लेकर सनी देओल ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'यह सिर्फ कहानी है, राजनीति नहीं'
सनी देओल अपनी नई फिल्म 'बंटवारा 1947' को बिना किसी पक्षपात के देखने की सबसे गुजारिश कर रहे हैं।
14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली यह फिल्म देश के बंटवारे के दौर में आम लोगों के भावनात्मक संघर्षों को दिखाएगी।
हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनी ने जोर देकर कहा कि इस फिल्म की कहानी आज की राजनीति से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। उन्होंने कहा, 'यह तो बस वही कहानी है, जैसी वह थी।'
राजकुमार संतोषी ने 'बंटवारा 1947' को लेकर कही ये बात
फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी का कहना है कि 'बंटवारा 1947' धर्म या राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत को सबसे ऊपर रखती है।
यह फिल्म उस दौर की बहादुरी और दर्द दोनों को बखूबी दिखाती है, जिसका मकसद दर्शकों को यह याद दिलाना है कि उस समय लोगों ने क्या-क्या मुश्किलें झेली थीं।
इस भावनात्मक नाटक में प्रीति जिंटा भी अहम भूमिका में हैं, जो मुश्किल वक्त में इंसान की हिम्मत और दृढ़ता की कहानी बयां करती है।