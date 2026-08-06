'बंटवारा 1947' को लेकर सनी देओल ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'यह सिर्फ कहानी है, राजनीति नहीं'

सनी देओल अपनी नई फिल्म 'बंटवारा 1947' को बिना किसी पक्षपात के देखने की सबसे गुजारिश कर रहे हैं।

14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली यह फिल्म देश के बंटवारे के दौर में आम लोगों के भावनात्मक संघर्षों को दिखाएगी।

हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनी ने जोर देकर कहा कि इस फिल्म की कहानी आज की राजनीति से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। उन्होंने कहा, 'यह तो बस वही कहानी है, जैसी वह थी।'