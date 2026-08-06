'परशुराम' शुरू होने से पहले स्थगित हुई

'बटवारा 1947' की रिलीज से पहले सनी देओल को झटका, ठंडे बस्ते में गई ये फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 02:34 pm Aug 06, 202602:34 pm

क्या है खबर?

सनी देओल इस वक्त अपनी आगामी फिल्म 'बटवारा 1947' के प्रमोशन में जुटे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि वह 'किल' के निर्देशक निखिल नागेश भट्ट के साथ एक बड़े पैमाने की एक्शन थ्रिलर में काम करेंगे जिसका अस्थायी नाम 'परशुराम' होगा। यह भी कहा जा रहा था कि फिल्म की शूटिंग अक्टूबर, 2026 से शुरू कर दी जाएगी। अब खबर है कि परियोजना को शुरू करने से पहले अनिश्चितकाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।