जानिए सनी देओल की विभाजन पर आधारित फिल्म 'बंटवारा 1947' कब होगी रिलीज?

इस फिल्म में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म असगर वजाहत के मशहूर नाटक 'जिस लाहौर नै वेख्या, ओ जम्या ई नै' से प्रेरित है।

इसकी कहानी बंटवारे के बाद एक ही घर को लेकर जद्दोजहद कर रहे एक मुस्लिम परिवार और उसके हिंदू मालिक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुश्किल समय में नैतिकता और इंसानियत जैसे बड़े सवालों को उठाती है।

एआर रहमान ने इसका संगीत दिया है और जावेद अख्तर ने इसके लिए गीत लिखे हैं। 'बटवारा 1947' का मकसद भारत के इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण अध्यायों में से एक की सच्ची मानवीय कहानियों को लोगों तक पहुंचाना है।