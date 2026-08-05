सनी देओल ने कहा- पाकिस्तान को देखकर नहीं बनाई 'बंटवारा 1947'

सनी देओल बोले- पाकिस्तान या राजनीति देखकर नहीं बनाई 'बंटवारा 1947', हमारे दिमाग में खोट नहीं

लेखन नेहा शर्मा 02:56 pm Aug 05, 202602:56 pm

क्या है खबर?

निर्देशक राजकुमार संतोषी और अभिनेता सनी देओल लगभग 2 दशक के बाद आगामी पीरियड ड्रामा 'बंटवारा 1947' में एक साथ वापसी कर रहे हैं। देश के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म लाहौर के एक शरणार्थी परिवार की कहानी बताती है, जो एक बुजुर्ग हिंदू महिला की रक्षा करता है। हाल ही में सनी ने अपनी इस फिल्म पर खुलकर चर्चा की और साफ कर दिया कि ये पाकिस्तान या राजनीति को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई है।