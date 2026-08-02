'बंटवारा 1947' के प्रचार के लिए सनी देओल का अनोखा कदम, करेंगे असली नायकों को नमन

अभिनेता सनी देओल अपनी आगामी फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन टूर पर एक बेहद अनोखे अंदाज में निकले हैं। इस यात्रा के दौरान वो देश के अलग-अलग शहरों में जाकर ऐसे आम और जमीनी लोगों को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने समाज में निस्वार्थ भाव से अपना विशेष योगदान दिया है। 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही यह फिल्म 1947 के विभाजन के उस दौर की कहानी पर रोशनी डालती है, जब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आम लोगों ने एक-दूसरे के प्रति असीम हिम्मत और हमदर्दी दिखाई थी। इन गुमनाम नायकों को सम्मान देकर सनी देओल का मुख्य उद्देश्य फिल्म में दर्शाए गए एकता, भाईचारे और इंसानियत के संदेश को पूरे देश में फैलाना है।