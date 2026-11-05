सनी देओल को सताई पिता धर्मेंद्र की याद

'रामायण' में अपने किरदार की चर्चा के बीच क्यों भावुक हुए सनी देओल? सामने आई वजह

लेखन ज्योति सिंह 03:15 pm Nov 05, 202603:15 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की पौराणिक फिल्म 'रामायण' में सनी देओल का 'हनुमान' किरदार खूब चर्चा बटोर रहा है। फिल्म में भले उनका चेहरा न दिखाया गया हो और पोस्ट-क्रेडिट इंट्रोडक्टरी दृश्य में पीछे से उनकी एक झलक दिखाई गई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यह दृश्य छाया हुआ है। इस बीच, सनी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह भावुक दिखे। दरअसल, वह अपने पिता धर्मेंद्र के फार्महाउस पर पहुंचकर उन्हें याद करते हुए नजर आए हैं।