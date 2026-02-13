सनी देओल ने फिल्मों की सफलता का क्रेडिट धर्मेद्र को दिया

'बॉर्डर 2' की सफलता पर भावुक हुए सनी देओल, बोले- सब पापा की दुआओं का असर

क्या है खबर?

सनी देओल की सिल्वर स्क्रीन वापसी शानदार रही जिसके बाद फैंस ने उन्हें 'सनी देओल 2.0' का खिताब दे दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2023 में रिलीज उनकी फिल्म 'गदर 2' ने वाकई बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दी। इसने लगभग 525 करोड़ रुपये के आसपास कारोबार किया। अब उनकी हालिया रिलीज 'बॉर्डर 2' भी सफलता की सीढ़ी पर पहुंच चुकी है जिसे लेकर वह भावुक हो गए। सनी ने इन सफलताओं का क्रेडिट अपने पिता धर्मेंद्र को दिया है।