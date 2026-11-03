फिल्म 'सूर्या' के टीजर पर भड़के डॉक्टर्स

सनी देओल की 'सूर्या' पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सेंसर बोर्ड और निर्माताओं से मांगा जवाब

लेखन ज्योति सिंह 10:51 am Nov 03, 202610:51 am

क्या है खबर?

सनी देओल की आगामी फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' अपने टीजर रिलीज के बाद से विवादों में है। अब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार, भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और फिल्म निर्माताओं को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने फिल्म के टीजर की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग भी की। फिलहाल, मामले की सुनवाई 16 नवंबर, 2026 के लिए तय की गई है।