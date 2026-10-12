'सूर्या' बनकर दहाड़ने आएंगे सनी देओल, मोशन-पोस्टर के साथ रिलीज तारीख का ऐलान

'सूर्या' के मोशन पोस्टर में सनी का दमदार अवतार देखने को मिला है। उनकी तीखी नजरें और गंभीर उपस्थिति एक ऐसे व्यक्ति की झलक देती हैं जो अपने पीछे छोड़ी गई जिंदगी और सच्चाई के बीच फंसा हुआ है।

यह पोस्टर फिल्म में भरपूर रोमांच और अपराध नाटक की पृष्ठभूमि का संकेत देता है। रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल और जिशु सेनगुप्ता भी इसका हिस्सा होंगे।

फिल्म 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।