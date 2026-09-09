सनी देओल की 'रामायण' में दिखेगा आग का ऐसा सीक्वेंस, देखकर उड़ जाएंगे होश

'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म 6 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी, जबकि भारत में यह 8 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी, ठीक दिवाली के त्योहार पर।

हालांकि ट्रेलर और अन्य प्रचार सामग्री में कई किरदारों की झलक देखने को मिली है, लेकिन भगवान हनुमान के रोल में सनी पहली बार फिल्म के पहले पार्ट के आखिर में दिखाई देंगे। इसलिए दर्शकों को अभी भी एक बड़े सरप्राइज का इंतजार रहेगा।