'इक्कीस' की स्क्रीनिंग पर भावुक हुए सनी देओल और सलमान खान

'इक्कीस' की स्क्रीनिंग पर धर्मेंद्र का पोस्टर देख भावुक हुए सनी देओल-सलमान खान, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 11:42 am Dec 30, 202511:42 am

क्या है खबर?

मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र नजर आएंगे। निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज से पहले, मुंबई में विशेष स्क्रीनिंग रखी जिसमें बॉलीवुड सितारों का तांता लगा। सनी देओल और सलमान खान भी समारोह का हिस्सा बने, जहां उनकी नम आंखों ने सबका ध्यान खींच लिया। इस भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।