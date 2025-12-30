'इक्कीस' की स्क्रीनिंग पर धर्मेंद्र का पोस्टर देख भावुक हुए सनी देओल-सलमान खान, देखें वीडियो
क्या है खबर?
मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र नजर आएंगे। निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज से पहले, मुंबई में विशेष स्क्रीनिंग रखी जिसमें बॉलीवुड सितारों का तांता लगा। सनी देओल और सलमान खान भी समारोह का हिस्सा बने, जहां उनकी नम आंखों ने सबका ध्यान खींच लिया। इस भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पोस्टर
धर्मेंद्र के पोस्टर को देखकर भावुक हुए अभिनेता
'इक्कीस' की स्क्रीनिंग में जब सनी पहुंचे, तो पैपराजी ने उन्हें धर्मेंद्र के पोस्टर के साथ पोज देने के लिए कहा। तस्वीरें क्लिक कराने से पहले अभिनेता अपने दिवंगत पिता की तस्वीर को नम आंखों से निहारते दिखे। सनी कैमरे के लिए मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी पलकें भीगी थीं। हाल ही में, 60वां जन्मदिन मनाने वाले सलमान भी पोज देते समय भावुक नजर आए। बता दें कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Tears and Tributes: #SunnyDeol was visibly moved at the Ikkis screening, honoring the legendary #Dharmendra.— Amit Karn (@amitkarn99) December 29, 2025
Posing with the poster of his father’s swansong, Sunny’s silent tribute spoke volumes about a son's love and a father’s cinematic heritage."
#SunnyDeol #Dharmendra… pic.twitter.com/4sqSxHv7iX
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Salman Khan arriving at Ikkis screening ❤️ 🔥 pic.twitter.com/BHpK3oxSqO— GlamcaMM (@Glamcamm) December 29, 2025