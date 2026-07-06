30 साल बाद पर्दे पर साथ दिखेंगे सनी देओल-अक्षय खन्ना, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म 'इक्का'?

'इक्का' में नजर आएंगे ये सितारे

सनी और अक्षय के अलावा, इस फिल्म में तिलोतामा शोमे प्रोसक्यूटर मैडहुरा बनर्जी के किरदार में नजर आएंगी। वहीं, दिया मिर्जा, अर्जुन की पत्नी अवंतिका का किरदार निभा रही हैं।

इसके साथ ही, संजीदा शेख, शिशिर शर्मा और आकांक्षा रंजन कपूर भी इसमें अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने किया है, जो 'महाराजा' जैसी फिल्म बना चुके हैं।

इसकी कहानी अलथिया कौशल और मयंक तिवारी ने लिखी है। बड़े नामों और परतदार कहानी वाली ड्रामा फिल्में पसंद करने वालों के लिए यह एक देखने लायक फिल्म है।