सनी देओल और अक्षय खन्ना खोलेंगे अतीत के राज, 'इकका' इस दिन मचाएगी नेटफ्लिक्स पर धमाल मनोरंजन Jun 13, 2026

सनी देओल और अक्षय खन्ना की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। दोनों जल्द ही 'इक्का' नाम के एक नए कोर्टरूम ड्रामा (कानूनी दांव-पेच पर आधारित फिल्म) में साथ नजर आएंगे, जो 10 जुलाई 2026 को सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है।

फिल्म की कहानी एक ऐसे नामी और टॉप वकील के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे मजबूरी में एक ऐसे इंसान का केस लड़ना पड़ता है, जो उसके अपने ही पुराने और उलझे हुए अतीत से जुड़ा हुआ है। कोर्ट की जबरदस्त लड़ाई के साथ-साथ इस फिल्म में किरदारों को कई मुश्किल निजी फैसलों का भी सामना करना पड़ेगा, जो दर्शकों को अंत तक बांधकर रखेगा।