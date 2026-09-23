सुनीता आहूजा ने फिर कसा गोविंदा पर तंज

लालबागचा राजा के दरबार में कोमल-गोविंदा की एंट्री पर सुनीता का तंज- धोखेबाज होते हैं इंसान

लेखन नेहा शर्मा 10:51 am Sep 23, 202610:51 am

क्या है खबर?

सुनीता आहूजा ने मुंबई के प्रसिद्ध 'लालबागचा राजा' के दरबार पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। उसी रात गोविंदा भी अपनी को-स्टार और तथाकथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इसके अगले दिन बुधवार को जब सुनीता को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया तो पैपराजी से बात करते हुए उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि इंसान धोखेबाज होते हैं, इसलिए हर किसी को जानवरों से प्यार करना चाहिए।