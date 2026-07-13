'लॉक अप 2' से सुनीता आहूजा हुईं बाहर, सेहत संबंधी दिक्कतें बनीं वजह
अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपनी सेहत से जुड़ी गंभीर दिक्कतों के चलते 'लॉक अप 2' छोड़ने का फैसला किया है।
उन्हें बेकाबू डायबिटीज, मेनोपॉज के लक्षण, छाती में दर्द और सांस फूलने जैसी कई गंभीर परेशानियां हो रही थीं। उन्होंने अपनी परेशानी खुलकर बताई।
सुनीता ने कहा, 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं, इसलिए मुझे घबराहट भी हो रही है।' आगे उन्होंने यह भी बताया, 'मेरी सेहत ठीक नहीं है और मेरी डायबिटीज बेकाबू हो गई है।'
सुनीता ने की राम की तारीफ
इन सब चुनौतियों के बीच भी सुनीता ने शो पर बिताए अपने समय के लिए आभार जताया। शो में राम कपूर के साथ बनी उनकी दोस्ती उन्हें सबसे खास लगी।
उन्होंने राम को अपना 'बेस्ट बडी' भी बताया। वहीं, डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि बेकाबू डायबिटीज और मेनोपॉज दोनों ही सेहत के लिए बड़े खतरे हो सकते हैं।
इन दोनों का सही प्रबंधन और देखभाल बहुत जरूरी है। सुनीता की यह बात हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, सेहत का ध्यान रखना सबसे ज्यादा अहम है।