'लॉक अप 2' से सुनीता आहूजा हुईं बाहर, सेहत संबंधी दिक्कतें बनीं वजह

सुनीता ने की राम की तारीफ

इन सब चुनौतियों के बीच भी सुनीता ने शो पर बिताए अपने समय के लिए आभार जताया। शो में राम कपूर के साथ बनी उनकी दोस्ती उन्हें सबसे खास लगी।

उन्होंने राम को अपना 'बेस्ट बडी' भी बताया। वहीं, डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि बेकाबू डायबिटीज और मेनोपॉज दोनों ही सेहत के लिए बड़े खतरे हो सकते हैं।

इन दोनों का सही प्रबंधन और देखभाल बहुत जरूरी है। सुनीता की यह बात हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, सेहत का ध्यान रखना सबसे ज्यादा अहम है।