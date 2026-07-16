समय रैना के कोर्ट केस पर सुनील पाल बोले- बस 3 लाख का जुर्माना? वीडियो वायरल

पिछले दिनों एक इवेंट में शामिल हुए सुनील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

वीडियो में वो कह रहे थे, "समय रैना ने मुझसे शो में आने के लिए 25 लाख रुपये का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मैं शो में गाली-गलौज नहीं करूंगा। इस पर वो बोला था सर आप गाली मत देना। बाकी सब तो देंगे।

सुनील ने साफ कहा कि वाे 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में शामिल नहीं होंगे।