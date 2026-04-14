समय रैना ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 की कर दी पुष्टि मनोरंजन Apr 14, 2026

समय रैना ने अभी-अभी 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 के आने की पुष्टि कर दी है। यह जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक AMA (आस्क मी एनीथिंग) सेशन में दी। उन्होंने बताया कि अप्रैल की छुट्टियों के बाद ही इस शो की प्लानिंग शुरू होगी। इस शो के पहले सीजन को एक मेहमान के गलत सवाल की वजह से लोगों की नाराजगी और कानूनी विवादों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब समय रैना इन सब बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं।