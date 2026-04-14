समय रैना ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 की कर दी पुष्टि
समय रैना ने अभी-अभी 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 के आने की पुष्टि कर दी है। यह जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक AMA (आस्क मी एनीथिंग) सेशन में दी। उन्होंने बताया कि अप्रैल की छुट्टियों के बाद ही इस शो की प्लानिंग शुरू होगी। इस शो के पहले सीजन को एक मेहमान के गलत सवाल की वजह से लोगों की नाराजगी और कानूनी विवादों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब समय रैना इन सब बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं।
समय रैना ने यूट्यूब से एपिसोड्स हटाए
इस विवाद के बाद, समय रैना ने यूट्यूब से शो के सभी एपिसोड्स हटा दिए थे। उन्होंने बताया कि यह दौर उनके लिए काफी मुश्किल भरा रहा। इसके बावजूद, उन्होंने अपने फैंस को भरोसा दिलाया है कि वे इस शो को वापस ज़रूर लेकर आएंगे। अभी समय रैना इटली में छुट्टियां मना रहे हैं और एम्स्टर्डम में एक शो की तैयारी में भी जुटे हैं। उनके वापस आने के बाद ही सीजन 2 से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी।