सुनील लहरी ने की मोदी की तारीफ, बोले- हम खुशकिस्मत हैं; जो हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम लाइव में जंतर-मंतर पर खुद को और अपनी मां को गालियां देने वाले छात्रों को माफ करने की बात कही। उन्होंने कहा, "मैं उन सभी शरारती बच्चों को दिल से माफ करता हूं।"

उनके इस कदम पर सुनील ने प्रधानमंत्री की तारीफ कर उन्हें 'बड़े दिल वाला' इंसान बताया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई और नेता या व्यक्ति होता तो ऐसी आपत्तिजनक बातें करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता।