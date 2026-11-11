सुनील लहरी ने किया 'रामायण' का रिव्यू, बोले- शक्ति प्रधान ज्यादा है, भक्ति प्रधान कम
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' देखने के बाद हर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। इसी कड़ी में रामानंद सागर के टीवी शो 'रामायण' से चर्चित हुए अभिनेता सुनील लहरी ने फिल्म का रिव्यू करते हुए इसे शक्ति प्रधान ज्यादा और भक्ति प्रधान कम बताया है। उन्होंने फिल्म के VFX और कलाकारों के अभिनय की तारीफ की, लेकिन उसमें गायब महत्वपूर्ण दृश्यों और डॉयलॉग्स पर सवाल भी खड़े किए। उनके अनुसार, फिल्म से कुछ जरूरी जानकारियां गायब थीं।
तारीफ
रणबीर की 'रामायण' पर क्या बोले टीवी के 'लक्ष्मण'?
सुनील ने 'रामायण' के VFX और सिनेमैटोग्राफी की तारीफ करते हुए कहा, "बहुत बड़े बजट की बहुत ही शानदार पिक्चर है। VFX जो है, वर्ल्ड-क्लास है। फिल्म के चित्र बहुत ही सुंदर हैं। आंखों को बहुत अच्छा लगता है।"
उन्होंने फिल्म के कई दृश्यों को बहुत खास बताया। कहा, "फिल्म में सभी कलाकारों ने जो भी उन्हें रोल दिए गए, बहुत अच्छे से निभाए हैं। बहुत ही दिल से निभाए हैं। फिल्म के कुछ दृश्य जो हैं, वो शानदार हैं।"
आलोचना
भावनात्मक दृश्यों और डायलॉग से नाखुश दिखे सुनील
सुनील के अनुसार, निर्माता फिल्म के भावनात्मक दृश्यों और डायलॉग पर ज्यादा ध्यान दे सकते थे।
उन्होंने कहा, "मेरे विचार से फिल्म में कुछ दृश्यों के ऊपर, जो खास भावनात्मक दृश्य हैं, उन पर और डायलॉग्स पर ध्यान ही नहीं दिया गया। कुछ दृश्य हैं ही नहीं। जैसे कि परशुराम वाला दृश्य है, मुझे कमजोर लगा। अहिल्या वाला दृश्य है ही नहीं।"
अभिनेता ने भगवान राम के साथ शूर्पणखा की बातचीत का जिक्र किया और उसे अपने अनुसार गलत बताया।
भाव
सुनील बोले- फिल्म के कई दृश्य कमजोर
उन्होंने कहा, "ऐसे कई और दृश्य हैं जो कमजोर हैं, जिनमें भक्ति भाव और दिव्यता कम लगती है। यह फिल्म मेरे विचार से ज्यादा शक्ति-प्रधान है, भक्ति-प्रधान कम है।"
इससे पहले, सुनील ने फिल्म के संगीत पर अपनी निराशा व्यक्त की थी।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इसमें रणवीर, साई पल्लवी, यश और रवि दुबे मुख्य किरदारों में हैं।
फिल्म दुनियाभर में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए सुनील लहरी का पोस्ट
नई रामायण देखी कुछ खट्टा मीठा अनुभव रहा दिव्यता,भक्ति भाव नहीं दिखा कई महात्वपूर्ण दृश्य नहीं है,कई सीनो में वर्तलाप गरिमापूर्ण जो इस तरह की फिल्म में होना चाहिए नहीं है रावण को काफी महिमामंडित किया गया है— Sunil lahri (@LahriSunil) November 11, 2026
Saw new Ramayan,it was a mixed experience,divinity was not visible pic.twitter.com/07U1p9EOBN