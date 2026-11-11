सुनील लहरी ने फिल्म 'रामायण' की आलोचना की

सुनील लहरी ने किया 'रामायण' का रिव्यू, बोले- शक्ति प्रधान ज्यादा है, भक्ति प्रधान कम

लेखन ज्योति सिंह 12:11 pm Nov 11, 202612:11 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' देखने के बाद हर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। इसी कड़ी में रामानंद सागर के टीवी शो 'रामायण' से चर्चित हुए अभिनेता सुनील लहरी ने फिल्म का रिव्यू करते हुए इसे शक्ति प्रधान ज्यादा और भक्ति प्रधान कम बताया है। उन्होंने फिल्म के VFX और कलाकारों के अभिनय की तारीफ की, लेकिन उसमें गायब महत्वपूर्ण दृश्यों और डॉयलॉग्स पर सवाल भी खड़े किए। उनके अनुसार, फिल्म से कुछ जरूरी जानकारियां गायब थीं।