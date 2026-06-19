सुनील ग्राेवर का नया वीडियो वायरल, फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे बिताई रात

सादगी

पहले हैंडपंप पर कपड़े धोते आए थे नजर

वीडियो में सुनील नदी किनारे अन्य लोगों के साथ चुपचाप जमीन पर लेटे हुए दिख रहे हैं। हालांकि, अभिनेता ने इस वीडियो में जगह का खुलासा नहीं किया कि ये किस शहर या घाट का नजारा है। वैसे ये पहली बार नहीं, जब उन्होंने अपनी सादगी से प्रशंसकों का दिल जीता हो। कुछ महीने पहले भी उनका एक वीडियो खूब चर्चा में रहा था, जिसमें वो सड़क किनारे लगे एक हैंडपंप पर खुद अपने कपड़े धोते नजर आ रहे थे।