सुनील शेट्टी की खुली चेतावनी, बोले- बेटे अहान के करियर से खेलने वालों को छोडूंगा नहीं
क्या है खबर?
सुनील शेट्टी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनका एक बार फिर ऐसा ही रूप देखने को मिला। बेटे अहान शेट्टी के संघर्ष और उनकी पहली फिल्म की नाकामी को याद करते हुए सुनील भावुक हो उठे। हालांकि, ये केवल एक पिता की संवेदनशीलता नहीं थी, बल्कि एक सख्त संदेश भी था। सुनील ने दो टूक कहा कि अगर किसी ने उनके बेटे पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो वो उसे बख्शेंगे नहीं।
गुस्सा
बेटे के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करने वालों पर बरसे सुनील
सुनील ने माना कि अहान की पहली फिल्म 'तड़प' के फ्लॉप होने के बाद वह काफी मुश्किल दौर से गुजरे। उन्होंने ईटाइम्स से कहा, "लोग कहते हैं कि सुनील शेट्टी का बेटा है तो काम मिल ही जाएगा, लेकिन अहान ने असल में बहुत कुछ झेला है।" सुनील उन लोगों पर बरसे, जो उनके बेटे के खिलाफ नकारात्मक प्रचार या ट्रोलिंग करते हैं। उन्होंने साफ कहा, "अगर कोई मेरे बेटे पर निशाना साधेगा तो मैं उसे छोडूंगा नहीं।"
प्रतिक्रिया
ट्रोलर्स को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे 'अन्ना'
सुनील बोले कि अगर कोई प्यार से बात करेगा तो वो प्यार से पेश आएंगे, लेकिन अगर कोई अहान को नीचा दिखाने के लिए घटिया राजनीति या ट्रोलिंग करेगा तो वो उसे उसी की भाषा में जवाब देने को तैयार हैं। सुनील ने कहा, "मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं साफ, ईमानदार और निडर हूं। मैं इस मामले में पुराने ख्यालात का इंसान हूं, जिसके लिए परिवार, इज्जत और वफादारी सबसे ऊपर होती है।"
दो टूक
कूल डैड नहीं बन सकते सुनील
सुनील ने ये साफ कर दिया कि वो आज के कूल डैड की तरह बिल्कुल नहीं हैं, जो सबकुछ नजरअंदाज कर दें, बल्कि उन पुराने लोगों की तरह हैं, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अभिनेता ने कहा, "बच्चों पर बात आएगी तो मैं बख्शने नहीं वाला। अगर कोई गुटबाजी करके अहान के करियर को नुकसान पहुंचाएगा या उसे चोट पहुंचाएगा तो वो उसे किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं।"
किरदार
पिता के बाद अब बेटे अहान की वीरता देखेगी दुनिया
अहान के करियर के लिए 'बॉर्डर 2' मील का पत्थर साबित हो सकती है। दिलचस्प बात ये है कि उनके पिता सुनील शेट्टी ने पहली 'बॉर्डर' में भैरो सिंह का यादगार रोल निभाया था और अब 'बॉर्डर 2' में अहान एक युवा और जांबाज सैन्य अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन भी फिल्म में अहम भूमिका में हैं। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी।