सुनील शेट्‌टी ने बेटी अथिया के बचपन की तस्वीरें दिखाईं

अथिया के जन्मदिन पर सुनील शेट्‌टी ने लुटाया प्यार, दिखाई बचपन की अनदेखी झलकियां

लेखन ज्योति सिंह 04:13 pm Nov 05, 202604:13 pm

क्या है खबर?

सुनील शेट्‌टी ने अपनी बेटी अथिया शेट्‌टी के 34वें जन्मदिन पर भावुक पोस्ट साझा किया है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर अथिया के बचपन की कुछ अनदेखी और खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं और बताया कि वह चाहे जितनी बड़ी हो जाएं, लेकिन उनके लिए हमेशा वही छोटी बच्ची रहेंगी। एक तस्वीर में सुनील छोटी अथिया को गोद में लिए दिखे। दूसरी तस्वीर में उनके गाल चूम रहे हैं। उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है।