सुनील शेट्‌टी ने बेटे पर लगे आरोपों का खंडन किया

अहान शेट्‌टी पर लगे इन आरोपों से भड़के सुनील शेट्‌टी, बोले- ये उसके साथ नाइंसाफी

लेखन ज्योति सिंह 02:18 pm Feb 06, 202602:18 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्‌टी ने उन आरोपों का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म 'सनकी' को उनके बेटे अहान शेट्‌टी द्वारा भारी खर्चों के चलते बंद किया गया था। 2024 में, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि नाडियाडवाला ग्रैंडसन द्वारा निर्मित फिल्म की शूटिंग स्थगित की गई है, क्योंकि अहान के सपोर्टिंग स्टाफ पर काफी खर्च आ रहा था। अब सुनील ने इन अफवाहों को निराधार बताते हुए अहान के करियर प्रगति की तारीफ की है।