दिव्या भारती की मौत की खबर सुन शूटिंग छोड़ भागे थे सुनील शेट्टी

दिव्या भारती की मौत की खबर सुनते ही सब छोड़-छाड़कर मुंबई भाग पड़े थे सुनील शेट्टी

लेखन नेहा शर्मा 04:28 pm Jul 02, 202604:28 pm

क्या है खबर?

90 के दशक की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शुमार दिव्या भारती के अचानक निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। इस सदमे से उनके साथी कलाकार लंबे समय तक उबर नहीं पाए थे। ऐसा ही एक बेहद भावुक किस्सा अभिनेता सुनील शेट्टी से जुड़ा सामने आया है। हाल ही में दिग्गज अभिनेत्री मधु ने खुलासा किया कि जैसे ही सुनील शेट्टी को दिव्या भारती की मौत की खबर मिली, वो गहरे सदम में चले गए।