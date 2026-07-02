दिव्या भारती की मौत की खबर सुनते ही सब छोड़-छाड़कर मुंबई भाग पड़े थे सुनील शेट्टी
क्या है खबर?
90 के दशक की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शुमार दिव्या भारती के अचानक निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। इस सदमे से उनके साथी कलाकार लंबे समय तक उबर नहीं पाए थे। ऐसा ही एक बेहद भावुक किस्सा अभिनेता सुनील शेट्टी से जुड़ा सामने आया है। हाल ही में दिग्गज अभिनेत्री मधु ने खुलासा किया कि जैसे ही सुनील शेट्टी को दिव्या भारती की मौत की खबर मिली, वो गहरे सदम में चले गए।
खुलासा
दिव्या की मौत की खबर सुन सुन्न रह गए थे सुनील
IANS से बातचीत में मधु ने कहा, "सुनील, दिव्या के बेहद करीब थे, इसलिए उनके निधन की खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत मुंबई लौटने का फैसला किया। मैं और सुनील शिमला में फिल्म 'हम हैं बेमिसाल' की शूटिंग कर रहे थे, तभी दिव्या के निधन की खबर आई। चूंकि सुनील उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे और उनके काफी करीब थे, इसलिए खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत शूटिंग रोक दी और सब कुछ छोड़कर मुंबई के लिए रवाना हो गए।"
निधन
महज 19 साल की उम्र में थम गई थीं दिव्या की सांसें
बता दें कि दिव्या का निधन 5 अप्रैल, 1993 को महज 19 साल की छोटी सी उम्र में हो गया था। मुंबई में अपने पांचवें फ्लोर के अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने के कारण उनकी जान चली गई थी। हालांकि, उनकी अचानक हुई इस मौत की असली वजह आज भी सिनेमा प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनकी मौत को एक दर्दनाक हादसा (बालकनी से दुर्घटनावश गिरना) ही माना गया था।
जोड़ी
सुनील और दिव्या की अधूरी जोड़ी
सुनील शेट्टी ने 1992 में 'बलवान' से बॉलीवुड में कदम रखा था। उस वक्त दिव्या बड़ी स्टार थीं और जब कई अभिनेत्रियां नए एक्शन हीरो के साथ काम करने से हिचक रही थीं, तब उन्होंने सुनील के साथ काम करने के लिए हामी भरी थी। दोनों को 'दिलवाले' में कास्ट किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश शूटिंग के दौरान ही अप्रैल, 1993 में दिव्या भारती का निधन हो गया। इसके बाद उनकी जगह रवीना टंडन के साथ ये फिल्म पूरी की गई।
फिल्म और कलाकार
'हम हैं बेमिसाल' में नजर आए थे ये कलाकार
दीपक बहरी के निर्देशन में बनी 'हम हैं बेमिसाल' 90 के दशक की यादगार एक्शन-थ्रिलर फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, मधु और शिल्पा शिरोडकर अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। उस समय सुनील और अक्षय की जोड़ी 'मोहरा' और 'वक्त हमारा है' जैसी हिट फिल्मों से दर्शकों की पसंद बन चुकी थी। ये फिल्म 16 दिसंबर, 1994 में रिलीज हुई थी और इसके गाने भी खूब हिट हुए थे।