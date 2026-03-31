टाइगर श्रॉफ की फिल्म में शामिल हुए सुनील शेट्‌टी

टाइगर श्रॉफ के साथ तहलका मचाएंगे सुनील शेट्‌टी, अप्रैल में शुरू होगी शूटिंग

लेखन ज्योति सिंह 06:47 pm Mar 31, 202606:47 pm

क्या है खबर?

सुनील शेट्‌टी ने 'बाज: ए बर्ड इन डेंजर' और 'बॉर्डर' जैसी फिल्मों में जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था। अब वह जैकी के बेटे, अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ स्क्रीन साझा करते हुए दिखाई देंगे। इस खबर ने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फैंस भी दोनों सितारों की सहभागिता से खुश हैं। बताया जाता है कि टाइगर के मुख्य किरदार वाली यह एक्शन-थ्रिल फिल्म होगी, जिसका शीर्षक तय होना बाकी है।